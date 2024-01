Einzelkritik für DHB-Team: Bestnote für Julian Köster gegen Ungarn

17 Überragender Mann: Rückraumspieler Julian Köster. Foto: dpa/Tom Weller

Die deutschen Handballer haben ihr drittes EM-Hauptrundenspiel gegen Ungarn nach einer überzeugenden Vorstellung mit 35:28 gewonnen. Wir haben die von Bundestrainer Alfred Gislason eingesetzten Spieler mit einer Einzelkritik bewertet.











Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) ist wieder da. Und wie! Zwei Tage nach dem enttäuschenden 22:22 gegen Österreich gewann die wie verwandelt aufspielende Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason vor 19 750 begeisterten Zuschauern in der ausverkauften Lanxess-Arena gegen Ungarn mit 35:28 (18:17). Damit können die deutschen Handballer mit einem Sieg am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) gegen Kroatien die Halbfinal-Teilnahme perfekt machen. Bester Werfer und überragender Mann war Rückraumspieler Julian Köster mit acht Toren. Folgerichtig bekam der 23-Jährige die Auszeichnung für den „Spieler des Spiels“.

Nur die beiden Erstplatzierten der jeweiligen Sechsergruppe erreichen das Halbfinale, das am 26. Januar in Köln ausgetragen wird. Bereits fix ist die erste Paarung am Freitag: Frankreich trifft auf Titelverteidiger Schweden. Auch Weltmeister Dänemark steht bereits als Halbfinalist fest. Gewinnt Deutschland gegen Kroatien, trifft das Gislason-Team im Kampf um die Teilnahme am Finale auf die Dänen. Das Endspiel und das Spiel um Platz drei gehen am 28. Januar über die Bühne – ebenfalls in der Lanxess-Arena.

Wir haben die Spieler der deutschen Nationalmannschaft, die gegen Ungarn zum Einsatz kamen, in einer Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke.