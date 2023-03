1 Das „Coconino“ im Einkaufszentrum ES schließt. Foto: Ines Rudel

Nach 20 Jahren öffnet „Coconino“ am 17. Juni zum letzten Mal seine Türen. Die Inhaber sehen keine Zukunft mehr. Der Onlinehandel und die weltweiten Krisen haben ihnen zugesetzt.















Manfred Pfanzelt und seine Frau sahen kein Erholen mehr von all den Krisen. Zum 17. Juni schließen sie ihr Spielwarengeschäft Coconino im zweiten Stock des Esslinger Einkaufszentrums „Das ES“. Anfang März hat der Ausverkauf begonnen.

„Insgesamt ist die Lage in unserer Branche dramatisch schlechter geworden“, sagt der Inhaber. Der Onlinehandel, der teilweise Spielwaren zu Preisen unterhalb seines Einkaufspreises anbiete, grub dem stationären Einzelhandel seit Jahren das Wasser ab. Dann folgten die Coronakrise und der Ukrainekrieg mit seinen Auswirkungen auf steigende Verbraucherpreise. Manch anderer Spielwarenhändler sehe vielleicht noch gute Chancen, meint Pfanzelt. Doch er und seine Frau sahen für sich als Spielwarenvollsortimenter mit 40 000 Artikeln keine Zukunft mehr. Sie gehen nun in Rente, Pfanzelt ist 65. Und sein Sohn, der zwischenzeitlich überlegt hatte, das Geschäft zu übernehmen, hat in der Industrie seinen Platz gefunden. Nun stand eine Verlängerung des Mietvertrages im ES an. „Wir haben nun gesagt, wir entscheiden uns fürs Aufhören, solange wir das noch selbstbestimmt können.“

Weitere Filiale geschlossen

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Familie ihr zweites Geschäft im Sindelfinger Breuninger Land geschlossen. Zeitweilig beschäftigten die Pfanzelts 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 14 in Esslingen. Er bedauere, dass die Zusammenarbeit nun ende, mache sich aber keine Sorgen um die gut ausgebildeten Mitarbeiter. Von den Kunden höre er großes Bedauern, um sie tue es ihm leid, sagt Pfanzelt. „Aber von Stammkunden alleine können wir nicht leben.“

Wenn auch noch die Karstadt-Filiale schließt, dann haben die Esslinger nur noch wenig Möglichkeiten, Kinderspielzeuge einzukaufen. Neben Drogerie Müller bleiben die Fachgeschäfte Heiges und Spielhansl. Was auf „Coconino“ im ES folgt, dazu kann das Centermanagement auf Anfrage noch keine Auskunft geben.