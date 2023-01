com 24.01.2023 - 16:20 Uhr

Spielwarenladen Spielhansl in Nürtingen schließt

15 Ende Januar schließt Inhaberin Astrid Kipp das Spielwarengeschäft Spielhansl in Nürtingen. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Nach 35 Jahren schließt das Fachgeschäft für Spielwaren in Nürtingen Ende Januar. Betrieben wurde das Geschäft von Astrid und Bertram Kipp. Der zweite Standort in der Esslinger Innenstadt bleibt bestehen.















Zwei Läden – ein Name. Spielhansl heißen beide Geschäfte, die Astrid und Bertram Kipp in Esslingen und in Nürtingen betreiben.

Während der Nürtingen Stammsitz nach 35 Jahren zum Ende des Monats seine Türen für immer schließen wird, geht es beim Esslinger Spielhansl weiter. Das Fachgeschäft für Spielwaren in der Esslinger Bahnhofstraße soll nach Worten von Bertram Kipp, der weiterhin von Nürtingen nach Esslingen pendelt, als Filiale weiter bestehen. Vor 25 Jahren hatte die Nürtinger Firma Spielhansl Kipp ihre Aktivitäten auf Esslingen ausgeweitet und den Laden in der Bahnhofstraße übernommen.

Den Anstoß, das Nürtinger Hauptgeschäft in der Mönchstraße zu schließen, gaben die Verkaufsabsichten des Vermieters. Daraufhin habe sich seine Frau, die das Rentenalter erreicht habe, zum Aufhören entschlossen, berichtet Kipp. Die Geschäftsleute hatten sich viele Jahre lang für die Belebung der Nürtinger Altstadt mit Festen und Märkten stark gemacht, so organisierte Astrid Kipp den beliebten Adventsmarkt.