Die Feuerwehr ist am Sonntagmittag während eines Unwetters zu einem Brand in Esslingen ausgerückt. Nach Angaben der Polizei war ein Blitz in den Dachstuhl eines Wohnhauses eingeschlagen und hatte dort einen Schwelbrand verursacht. Verletzt wurde niemand. Es entstand am Gebäude einem Sprecher der Polizei zufolge ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro.

Der Brand war in einem Wohnhaus in der Uhlbacher Straße in Esslingen-Serach ausgebrochen. Die Feuerwehr habe den Brand schnell gelöscht, teilte der Polizeisprecher mit. Der Einsatz sei kurze Zeit später beendet worden.