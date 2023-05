1 Rettungskräfte können einen Mann aus dem Neckar retten. Foto: IMAGO

Ein 26-Jähriger ist am Samstag in den Neckar an der Esslinger Inselstraße gefallen. Er war betrunken. Sein Glück war es, dass Zeugen seine Hilfeschreie gehört hatten.















Link kopiert

Ein 26 Jahre alter Mann ist am Samstag im Bereich der Esslinger Neckarinsel in den Fluss gefallen. Der Mann schaffte es aber, sich über Wasser zu halten, bis Polizei und Feuerwehr eintrafen und ihn aus dem Neckarkanal unweit der Eishalle und des SSV-Freibades bergen konnten. Zeugen hatten gegen 22 Uhr hatten die Hilferufe des Mannes gehört und die Rettungskräfte alarmiert. Laut der Polizei war der Mann alkoholisiert, er habe wohl beim Urinieren das Gleichgewicht verloren und sei dann in den Neckar gestürzt. Der 26-Jährige sei allein unterwegs gewesen. Er wurde mit einer leichten Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise darauf, dass andere Personen an dem Unfall beteiligt gewesen sein könnten, lägen nicht vor.