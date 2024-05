Einbruch in Bempflingen: Unbekannte brechen Transporter auf und stehlen Messwerkzeug

Einbruch in Bempflingen

1 Nach dem Diebstahl ermittelt die Polizei. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Guido Schiefer/IMAGO/Guido Schiefer

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Bempflingen Werkzeuge und Messgeräte aus einem geparkten Transporter gestohlen. Die Polizei ermittelt.











Unbekannte haben in Bempflingen einen Transporter aufgebrochen, und daraus mehrere Werkzeuge und Messgeräte gestohlen. Nach Angaben der Polizei schlugen die Unbekannten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 17 und 6.15 Uhr zu.

Der Transporter war demnach in der Bachstraße geparkt. Die Unbekannten schlugen ein Fenster ein und gelangten so in den Innenraum, danach entkamen sie unerkannt. Die Polizei ermittelt.