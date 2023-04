3 Uwe und Gaby Vasel 1971 auf dem Bundeswehrball in der Stuttgarter Liederhalle – da sind sie seit sechs Jahren verheiratet. Foto: privat

Gaby und Uwe Vasel lernen sich 1962 auf einem Tanzball kennen, den er und seine Kameraden eigens für die Mädchen einer Schule veranstaltet haben. Doch erst mal landet sie am falschen Tisch.















Ausnahmsweise hat der Leutnant die Uniform abgelegt. Er steht jetzt im schwarzen Anzug vor dem jungen Mädchen im orangefarbenen Kleid, unten weit, an der Taille eng geschnitten. Er verbeugt sich und fordert sie zum Tanz auf. Die nächsten Stunden werden der Leutnant und das Mädchen, er 23 und sie 16 Jahre alt, nicht mehr auseinanderzukriegen sein. Dabei hätte es an diesem Septemberabend 1962 in Hannover auch anders laufen können.