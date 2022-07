1 So eindeutig wie bei einer Luftfahrtmesse in Singapur war das Herz am Großaspacher Abendhimmel offenbar nicht. Foto: dpa/A2800 epa How Hwee Young

Ein Hobbypilot hat bei Großaspach im Rems-Murr-Kreis mit einem Modellflieger ein Herz an den Abendhimmel gemalt – besorgte Beobachter alarmierten deswegen die Polizei.















Link kopiert

Dass die Liebe mitunter die schönsten Geschichten schreibt, hat die Polizei am Samstag bei einem Einsatz in Großaspach im Rems-Murr-Kreis erfahren. Alarmiert von Beobachtern war eine Streife ausgerückt, die Zeugen hatten gegen 18 Uhr ein Flugzeug mit starker Rauchentwicklung und den mutmaßlichen Absturz des Fliegers gemeldet. Am Einsatzort stellte sich freilich schnell heraus, dass keine Rede von einem Unglück sein konnte.

Ein verliebter Hobbypilot hatte seinen ferngesteuerten Modellflieger in die Luft steigen lassen und mit der an den Flügeln montierten Rauchanlage ein weithin sichtbares Herz in die Luft gemalt. Ob die Angebetete die Liebesbotschaft am Abendhimmel auch registriert hat, ist in der Polizeinotiz nicht überliefert.