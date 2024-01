Dschungelcamp 2024: Wer muss in die Prüfung? (Tag 4)

7 Das Publikum will Leyla in den Dschungelprüfungen sehen. Foto: RTL / Stefan Thoyah/Tag 4

Kaum da, schon wieder weg: Das RTL-Dschungelcamp muss seinen ersten Abgang verkraften. Cora Schumacher zieht die „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“-Karte. Und Kim und Mike arbeiten ihre Beziehung auf.











Zuallererst mal: Eine Runde Mitleid für Oliver Pocher! Da schreibt man mühsam sein Bühnenprogramm um, um noch ein paar Witzlein über Cora Schumacher unterzubringen und dann steigt die einfach aus, bevor das Dschungelcamp überhaupt richtig angefangen hat. So ein Ärger aber auch! Und sonst so? Sarah Kern will so gern gemocht werden – vor allem von Felix von Jascheroff. Kim Virginia und Mike Heiter arbeiten an ihrer, ähhh, Beziehung (?). Und Leyla wächst über sich hinaus. Tag 4 von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ im Kurzcheck.

Wichtigster Gesprächsstoff:

Alles schläft, einsam wacht: Cora Schumacher, die zunehmend heißere Zopfmarie, die zu nachtschlafender Zeit eine folgenschwere Entscheidung trifft: „Ich will jetzt hier raus. Jetzt, jetzt, jetzt. Sofort!“ Keine Sekunde länger hält sie es im Camp aus. Schuld ist der Qualm vom Feuer. Heulend sitzt sie im Dschungeltelefon und krächzt mit schwindender Stimme die Zauberformel: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ Noch eine Runde Gruppenkuscheln, ein Bussi vom „kleinen Timmy“ und Cora verschwindet zwischen den Riesenfarnen. Was gelernt hat sie auch: „Ich werde nie mehr die öffentlichen Toiletten in Deutschland kritisieren.“ Und: „Olli ist Olli und bleibt Olli.“

Verließ sie deshalb den Dschungel? Tim will mit Cora Roséchen kippen. Foto: RTL/Tag 4

Größter Aufreger:

„Are You The One?“ Nee, wohl doch eher nicht. Mike und Kim arbeiten sich weiter munter aneinander ab. Kim stichelt, krittelt, teilt aus – und Mike wird langsam sauer. „Hast du einen Dachschaden oder wat?“, schnauzt er. Schließlich bringt Kim sogar Mikes Tochter samt Sorgerechtsstreit mit der Ex aufs Tapet. „Macht man so was? Nee, macht man nicht“, sagt der im Dschungeltelefon. Kann man nicht wirklich widersprechen. Leyla und Twenty4Tim analysieren den „Are You The One?“-Beef anschließend entsprechend einfühlsam – und Tim ist anzusehen, dass ihm zum ganz großen Voyeurismus-Glück nur noch eine Schüssel Mikrowellen-Popcorn fehlt.

„Hast du einen Dachschaden oder wat?“ Kim und Mike diskutieren’s aus. Foto: RTL/Tag 4

Emotionalster Moment:

David Odonkor erklärt Twenty4Tim, was Abseits ist – oder so ähnlich. Der Influencer hat offenbar keine Ahnung von Fußball. Irgendwie goldig, wie der 23-Jährige völlig unbedarft fragt: „Jürgen Klinsmann, wer ist das?“ Man könnte jetzt anfangen mit einer Bäckerei in Stuttgart-Botnang, dem „Diver“, Fallrückziehern, dem Sommermärchen... Aber David beschränkt sich auf die nackten Fakten: „Der Bundestrainer.“ Danach erzählt der Flügelflitzer von der WM 2006 (in seinen besten Zeiten bis zu 35 Stundenkilometer schnell), von RTL stimmungsvoll untermalt mit melancholischer Hintergrundmusik, von seinem frühen Karriereende: Wie Verletzungen ihn schließlich zum Aufhören zwangen. „Darüber sprechen Fußballer kaum, dass die die Tabletten wie Lutschbonbons nehmen.“

Eine Frau hat eine Mission: Leyla holt die Sterne vom Himmel. Foto: RTL/Tag 4

Schlimmster Ekel-Moment:

Keine Kakerlaken und kein Rinderhoden – Cora Schumachers „Wurstverschiebung“ ist der Igitt-Moment, den die scheidende Camperin dem Publikum hinterlässt. Was das sein soll? Darmtätigkeiten, die durch die Zeitverschiebung zwischen Kerpen und Australiens Dschungel im Tagesverlauf nach hinten verlegt wurden. So, jetzt wissen wir das auch!

Leyla dagegen flattern die Nerven, weil sie wieder in die Dschungelprüfung muss. Aber wer gehofft hatte, „Döner-Leyla“ werde sich an dem zwölf Meter hohen Klettergerüst bis auf die Knochen blamieren, wurde enttäuscht. Das Bachelor-Starlet wächst in der Dschungelprüfung über sich hinaus. Viele „Oh, mein Gott“, „Ich glaube, ich muss kotzen“, „Was ist das denn für ne Rotze?“ und „Du Pisser, verpiss dich von meinem Stern“ später hat die 27-Jährige respektable zehn Sterne eingefahren. Und wir jubeln mit Moderator Jan Köppen: „Leyla, du Maschine!“

Liebling des Tages:

Wie bringt man am schnellsten ein paar Popstar-Millionen durch? Irgendwie seltsam sympathisch, wie Lucy völlig lässig erzählt, wie sie ihre „No Angels“-Gagen verpulvert hat. Wie viel sie verdient hat, will Mike wissen. „Das kann ich schlecht ausrechnen, weil ich immer alles ausgegeben habe“, sagt die Sängerin mit ihrem charmanten Rudi-Carrell-auf-Bulgarisch-Akzent. „Ich habe ein richtiges Popstar-Leben geführt. Ich war einfach jeden zweiten Tag einkaufen. Dior, Armani, sechsstellige Beträge gingen da raus. Dazu Autos gekauft und ein tolles Haus gemietet.“

Später bringt Lucy Mike noch ganz nebenbei dazu, mehr über seine Tochter zu erzählen. Die 47-Jährige mit dem feuerroten Pumucklschopf schickt sich an, die Campmutter mit der Schulter zum Anlehnen und Ausweinen zu werden.

Bad Vibes: Zwischen Felix und Sarah harmoniert es nicht. Foto: RTL/Tag 4

Nervensäge des Tages:

„Er guckt mich nie an. Der mag mich einfach nicht.“ Ach menno! Sarah Kern will doch so gerne gemocht werden. Vor allem von Felix. Aber irgendwie „matcht die Energie nicht“. Über die Wäscheleinen-Frage eskaliert der Zwist dann. „Warum gehst du mich so an?“, will Sarah von dem ewigen GZSZ-Junghelden wissen. Die Giftereien münden in einem passiv-aggressiven „Schön, dass wir drüber geredet haben“. Wer sich ein bisschen mit der Camplogik auskennt, weiß: Da ist noch Eskalationspotenzial drin.

Apropos Eskalation: Bad Vibes gibt es auch zwischen Kim und Leyla. Der Kampf der Reality-Stars entzündet sich an der Frage, wer wann Nachtwache machen muss – und wer sie mit Mike machen darf. Der schiebt die Entscheidung auf die lange Bank, mit einem Spruch, der das Zeug zum Klassiker hat: „Ich guck’ morgen.“

Bester Spruch:

„Ich fahre auch immer mit Sitzheizung, da kann es auch sein, dass man davon impotent wird.“ Fabio, der Herr der Staubsauger, macht sich über seine Fortpflanzungsfähigkeit und seine „kleinen bewegten Freunde“ aka Spermien Sorgen. Und fragt sich später beim Buchse hochziehen: „Wenn man nass ist, geht die Unterhose voll schwer hoch. Warum ist das eigentlich so?“ Ja, wieso den bloß? Wäre vielleicht mal eine Sendung Checker-Tobi wert.

Noch Fragen?

Hat Anya sich ein Schweigegelübde auferlegt? Von der „Germany’s Next Topmodel“-Overachieverin hört man bislang: Nix.

Wer muss in die Prüfung?

Weil’s so schön war: Leyla muss nochmal in die Dschungelprüfung. „Weil die wollen, dass du nochmal verkackst“, wie Kim charmant konstatiert.

Diese Stars sind noch im Dschungelcamp:

Da waren’s nur noch elf – Cora Schumacher wirft freiwillig das Handtuch. Jetzt harren noch die folgenden Camper auf ihren Pritschen aus:

Anya Elsner (20), Model

Leyla Lahouar (27), Bachelor-Kandidatin

Kim Virginia (28), Reality-Sternchen

Lucy Diakovska (47), Pop-Star

Sarah Kern (55), Designerin

Twenty4Tim (23), Influencer und Sänger

Fabio Knez (30), Reality-Sternchen

Mike Heiter (31), Reality-Star

David Odonkor (39), Nationalspieler a.D.

Felix von Jascheroff (41), GZSZ-Star

Heinz Hoenig (72), Schauspieler