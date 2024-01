Oliver Pocher und Cora Schumacher: “Unterste Schublade“ – Comedian erntet Shitstorm für sein Bashing

1 Der Comedian Oliver Pocher ist bekannt für seinen ganz speziellen, mitunter beleidigenden Humor. (Archivbild) Foto: IMAGO/Future Image/Nancy Heusel

Nach nur drei Tagen Dschungelcamp streicht Cora Schumacher freiwillig die Segel. Während sie das TV-Publikum in dieser Zeit hat wissen lassen, wie verliebt sie in Oliver Pocher ist, teilt dieser fast zeitgleich gegen sie aus. Ein No-Go – finden viele Fans.











Das war es dann auch schon wieder gewesen. Cora Schumacher verabschiedet sich aus dem australischen Dschungel. Am Montag geht das TV-Spektakel „Ich bin ein Star – holt mir hier raus“ ohne sie weiter. Die ehemalige Rennfahrerin war nur drei Tage in der Show. Doch in dieser Zeit zog genau der Mensch über sie her, dem sie aktuell ihr Herz geschenkt hat.

Während die Ex-Frau des ehemaligen Rennfahrers Ralf Schumacher verliebt von Oliver Pocher im Dschungel-TV geschwärmt und das Techtelmechtel zwischen den beiden öffentlich gemacht hat („Ja, ich bin verknallt“, gab die 47-Jährige dort zu), zieht dieser wiederum auf offener Showbühne munter über sie her.

Cora Schumacher Foto: www./IMAGO/STAR-MEDIA

So soll der Comedian sich abwertend in seinem Bühnenprogramm „Liebeskasper“ geäußert haben. Unter anderem habe er gesagt: „Ich werde Cora einen Brief schreiben, jetzt muss sie nur noch lernen zu lesen, in den nächsten zehn Tagen. Aber dann wird das Ganze sehr emotional werden.“

Nach Bild-Informationen sollen sich die Blondine und der Komiker bereits seit Oktober das Bett teilen. Laut Cora Schumacher kennen sich die beiden bereits seit 20 Jahren.

Während er in seinen Live-Shows derzeit reihenweise Lacher für seine Sprüche über Cora Schumacher von seinem Publikum erntet, kassierte er in den sozialen Netzwerken wie Instagram und Twitter einen regelrechten Shitstorm für seine Aussagen.

Manche Kommentaren wünschen sich auch rechtliche Konsequenzen gegen Mobbing.

Unverständnis für die verbalen Attacken gegen seine Ex-Frauen äußert auch diese Userin.

Besonders bitter für Cora: In der Dschungelshow deutete sie an, wie sie von Ralf Schumacher während ihrer Ehe behandelt wurde. Dabei kullerten auch ein paar Tränchen. Die Schmetterlinge im Bauch bezüglich Oliver Pocher dürften aber angesichts der harten Aussagen über sie nun ebenfalls verfliegen.