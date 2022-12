1 Zum doppelten Jubiläum wurde auch ein Buch herausgegeben. Foto: Roberto Bulgrin

Der Landkreis Esslingen wird im kommenden Jahr 50 Jahre alt, die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen feiert ihr 175-jähriges Bestehen. Die Kreisbewohner sind 52 Wochen zum Mitfeiern eingeladen.















Im kommenden Jahr feiert der Landkreis Esslingen sein 50-jähriges Bestehen und die Kreissparkasse (KSK) Esslingen-Nürtingen ihren 175. Geburtstag. Die runden Jubiläen werden gemeinsam gefeiert, denn: „Wir haben eine symbiotische Beziehung“, erläutert Burkhard Wittmacher, der Vorstandsvorsitzende der KSK. So sei der Landkreis Träger der Kreissparkasse. Der Landrat Heinz Eininger fügt hinzu: „Uns eint das Ziel, das Gemeinwohl der Menschen hier vor Ort zu stärken.“

Für die rund 534 000 Kreisbewohner haben beide Institutionen ein vielseitiges Programm vorbereitet, das sie dazu einlädt, den Landkreis zu erkunden oder neu zu entdecken. Das ganze Jahr über wird gefeiert – bei freiem Eintritt. Den Auftakt macht am 13. Januar ein Neujahrskonzert mit der Big Band der Thelma Yellin Highscool aus Givatayim, mit dem zugleich das 40-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen der israelischen Stadt und dem Kreis Esslingen gewürdigt wird. Dann folgen – bis zum abschließenden Konzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg am 2. Dezember – Woche für Woche verteilt über das gesamte Kreisgebiet die unterschiedlichsten Angebote mit Ein- und Ausblicken, mit Vorträgen, Konzerten und Mitmachangeboten. Dabei wolle man gerade in Krisenzeiten wie diesen Zuversicht verbreiten, betont Heinz Eininger, der sich vor allem auf das Bürgerfest am 9. Juli im Freilichtmuseum Beuren freut.

Natürlich geht es auch um Vergangenheit und Gegenwart – etwa beim Festakt am 17. Mai in Wernau mit Innenminister Thomas Strobel. Das Datum erinnert daran, dass dort an jenem Tag vor genau 50 Jahren die erste Sitzung des Esslinger Kreistages stattgefunden hatte. Auch die Vortragsreihe des Kreisarchivs (vier Termine, vier Städte) thematisiert die Entwicklung des Landkreises. Zu den Programmhöhepunkten gehören der Tag der offenen Tür in den Medius Klinik Nürtingen (18. Juni) sowie der Blick hinter die Kulissen des Abfallwirtschaftsbetriebes auf seinen Entsorgungsstationen (15. Juli). KSK-Chef Wittmacher hat sich bereits den 23. März vorgemerkt: Dann wird Entertainer Harald Schmidt im Esslinger Neckar-Forum mit der langjährigen ARD-Moderatorin Bernadette Schoog launig über die Medienwelt, kuriose Erlebnisse und interessante Begegnungen plaudern.

Die Kreissparkasse bringt sich mit weiteren besonderen Veranstaltungen ein. Unter anderem werden jede Woche unterschiedliche Preise verlost, zum Beispiel 175 Eintrittskarten für die Open-Air-Kinos oder 175 Einkaufsgutscheine. Die Jubiläumszahl spielt auch bei der Aktion „Wir-Wunder-Orte“ eine Rolle: Die Kreisbewohner sind aufgerufen, Selfies mit ihren Lieblingsplätzen zu machen. Alle Einreicher erhalten einen Gutschein für die Spendenplattform „Wir-Wunder“ im Wert von je 17,50 Euro. Dieser kommt dann einem von rund 700 gemeinnützigen Projekten zugute. Stolz sind die Jubilare auch auf das gemeinsame Projekt „Für einen lebenswerten Landkreis“: Jede der 44 Kommunen kann ein besonders innovatives Vorzeigeprojekt in einem beliebigen Themenbereich einreichen und erhält allein dafür 5000 Euro. Die besten Ideen prämiert eine Jury, ausgeschüttet wird ein Preisgeld von insgesamt 500 000 Euro.

Auf der speziell für das Jubiläum entwickelten Webseite www.jubilaeum2023.de werden von 1. Januar an jede Woche Geschichten rund um die Kreissparkasse – von der Gründung im Jahr 1848 in Nürtingen bis heute – sowie aus dem Landkreis veröffentlicht. Dort gibt es auch eine detaillierte Übersicht über alle Veranstaltungen und die Möglichkeit zur Anmeldung für einzelne Termine.