Das Goldene Buch des Landkreises Esslingen ist ein Dokument der Zeitgeschichte. Es wurde Mitte der 1970er-Jahre eingeführt. Seither haben sich zahlreiche Ehrengäste in den ersten und bislang einzigen Band eingetragen.















Das Gästebuch des Landkreises Esslingen muss streckenweise auf einem Rollwagen zu Festveranstaltungen transportiert werden. Mit knapp 30 Kilogramm Gewicht und einem halben Meter Länge lässt es sich anders kaum bewegen – zumal es zu seinem Schutz in einen unhandlichen Holzkoffer gebettet ist. „Den haben Schülerinnen und Schüler der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule in Nürtingen vor ein paar Jahren extra angefertigt“ erzählt Sarah Panten, während sie behutsam und mit Handschuhen bekleidet den mächtigen Wälzer heraus nimmt. Die Mitarbeiterin der Esslinger Kreisverwaltung ist so etwas wie die „Hüterin“ des Goldenen Buches.