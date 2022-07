1 Helen Möck Foto: privat/KSV

Die Esslinger Nachwuchs-Judokämpferin Helen Möck ist mit dem Nachwuchspreis der Sportregion Stuttgart ausgezeichnet worden.















Die Nachwuchs-Judoka Helen Möck vom KSV Esslingen ist für ihre herausragenden Leistungen in der Altersklasse U15 mit dem Nachwuchspreis 2022 der Sport-Region Stuttgart geehrt worden. Die Auszeichnung fand im Rahmen der deutschen Meisterschaften in der Stuttgarter Scharrena statt.

Die Esslingerin hat sich unter anderem den süddeutschen Meistertitel in ihrer Gewichtsklasse gesichert. „Der KSV Esslingen ist stolz auf seine Athletin und wünscht ihr an dieser Stelle weiterhin viel Erfolg in der bevorstehenden Saison und auf ihren weiteren Weg“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Kämpfer des KSV starteten bei den deutschen Meisterschaften zwar nicht, dafür nahmen Sportler teil, die in der Bundesliga -Mannschaft für Esslingen starten. So holte Maximilian Heyder (Judo Club Naisa) in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm Gold und Lukas Klemm (VfL Sindelfingen) in der Klasse bis 66 Kilogramm Silber.