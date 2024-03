Digitalisierung der Grundschulen im Kreis Esslingen: Erstklässler erhalten Tablets

1 An manchen Schulen kommen bereits Erst- und Zweitklässler in den Genuss, mit digitalen Endgeräten zu lernen. Foto: dpa/Andreas Arnold

An den Grundschulen in Esslingen und Baltmannsweiler kommen webbasierte Förderprogramme fürs Lesenlernen genauso zum Einsatz wie Lern-Apps für Deutsch und Mathematik.











Die Digitalisierung der Grundschulen schreitet voran. Immer mehr Klassen im Kreis Esslingen werden mit Tablets ausgestattet. In Baltmannsweiler erhalten jetzt erstmals auch die Erst- und Zweitklässler so einen digitalen Alleskönner. Dafür hat der Gemeinderat unlängst 30 000 Euro bewilligt. In Esslingen wurden die Grundschulen im Zuge des landesweiten „Digitalpakt Schule-Sofortausstattungsprogramms“ mit über 900 Tablets und WLAN im Wert von 2,25 Millionen Euro ausgestattet.