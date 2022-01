Schnelle Corona-Tests in Esslingen Warum nur wenige Zentren NAT-Tests anbieten

Die Johanniter in Esslingen bieten neuerdings NAT-Tests an. Diese gelten als ebenso zuverlässig wie PCR-Tests, das Ergebnis liegt aber schon nach 15 Minuten vor. Bieten nur so wenige Teststellen das neue Verfahren an, weil der Bund zu wenig dafür bezahlt?