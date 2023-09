1 Die Polizei ermittelt im Fall eines aufgebrochenen Automatens in Lichtenwald. Foto: dpa/Patrick Pleul

Immer mehr Landwirte vermarkten ihre Lebensmittel direkt und rund um die Uhr in Lebensmittelautomaten, wo beispielsweise Eier oder Kartoffeln angeboten werden. Ein solcher Automat ist in Lichtenwald (Kreis Esslingen) aufgebrochen worden. Die Polizei ermittelt.















Link kopiert

Um an Geld zu kommen, hat ein Unbekannter einen Lebensmittelautomaten in Lichtenwald aufgebrochen. Wie die Polizei berichtet, war das Gerät in der Straße Gassenäcker im Ortsteil Hegenlohe, über das ein Landwirt seine Waren verkauft, in der Nacht zum Dienstag zum Ziel des Täters worden. Die Person helbelte demnach in der Zeit von 20 Uhr abends bis 6.40 Uhr morgens den Automaten auf und entwendete das sich darin befindliche Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.