Die Situation im kommenden Lichtenwalder Etat: Weitere Investitionen sind nicht mehr drin

1 Die Gemeinde Lichtenwald will im kommenden Jahr viel Geld in neue Feuerwehrautos investieren Foto: /Peter Stotz

Die Gemeinde Lichtenwald rechnet trotz hoher Ausgaben mit einem ausgeglichenen Etat. Die Haushaltskonsolidierung bleibt allerdings ein Dauerthema. Die Zahl der Anträge der Ratsfraktionen ist überschaubar.











Link kopiert

Die Gemeinde Lichtenwald wird in den kommenden Jahren keine großen Sprünge mehr machen können. Der Gemeindekämmerer Steffen Mayer rechnet nach dem Beschluss des Kreistags, eine Kreisumlage in Höhe von 31,5 Prozent zu erheben, mit einem Fehlbetrag im Gemeindehaushalt von 63 000 Euro. Dank der in den vergangenen Jahren angesammelten Rücklagen könne jedoch ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden.