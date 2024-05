Die Serie „Gartenfreunde“ klärt auf: Wie wird man Kleingärtner in Köngen?

Wie wird man Kleingärtner in Köngen?

1 Ehrenvorstand Hans-Georg Beutel (links) und der erste Vorsitzende Rolf Mosert vom Verein der Gartenfreunde Köngen schätzen es, dass sie in der Kleingartenanlage Obst, Gemüse, Kräuter und Beeren selbst anbauen können. Foto: /Gaby Weiß

Wie wird man Kleingärtner? Die Anlage des Vereins der Gartenfreunde Köngen ist mit 71 Parzellen eine der größten Kleingartenanlagen im Landkreis Esslingen.











Bundesweit gärtnern rund fünf Millionen Menschen in etwa einer Million Kleingärten, was Deutschland im europäischen Vergleich zum Spitzenreiter in Sachen Schrebergärten macht. Auch beim Verein der Gartenfreunde Köngen, der eine der größten Kleingartenanlagen im Landkreis Esslingen unterhält, ist die Nachfrage nach freien Parzellen ungebrochen hoch. Aber: Wie wird man eigentlich Kleingärtner?