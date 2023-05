Kreis Göppingen Etliche Medikamente sind nicht lieferbar

Es fehlt an Antibiotika und Fiebersäften für Kinder, an Insulin für Zuckerkranke oder an Arznei für Krebspatienten. Apotheker im Kreis müssen bei der Beschaffung von Medikamenten wie diesen jeden Tag aufs Neue improvisieren.