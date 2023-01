1 Bekannt geworden sind die Gründer Stefan Zender (links) und Julian Reitze mit ihren nachhaltigen Kaffeekapseln. Foto: C. Holowiecki

Die Firma Rezemo, bekannt aus der Erfindershow „Die Höhle der Löwen“, ist nach Filderstadt gezogen. Mittlerweile stoßen die Gründer in andere Märkte.















Der Standort liegt etwas versteckt in der hintersten Ecke der Businessmeile in Bernhausen, den Einzug der Firma im August 2022 haben daher nur wenige Menschen registriert. Seit dem Sommer firmiert Rezemo in Filderstadt. Zuvor war das Unternehmen in Waiblingen beheimatet. Einem größeren Publikum bekannt geworden ist es 2019 durch die Erfindershow „Die Höhle der Löwen“. Dort präsentierten die beiden Gründer Stefan Zender und Julian Reitze ihr Produkt: eine nachhaltige Kaffeekapsel aus Holzfasern und Pflanzenstärke. Das Holz stammt zu mehr als 50 Prozent aus dem süddeutschen Raum. „So nachhaltig wie möglich heißt auch: kurze Wege“, erklärt Stefan Zender. Die Idee kam an – im Nachgang zur TV-Sendung platzte der Millionen-Deal jedoch. Man sei sich in puncto Strategieausrichtung nicht einig geworden. Heute sind Stefan Zender und Julian Reitze 29 und 30 Jahre alt. Sie kennen sich aus ihrem Heimatort am Bodensee, später haben beide in Stuttgart Wirtschaftsingenieurwesen studiert und 2016 ihre Firma gegründet. „Wir sind Überzeugungstäter. Uns hat das Thema Kunststoffabfälle wahnsinnig gestört“, sagt Julian Reitze.

Auch ohne die TV-Investoren ist Rezemo weit gekommen. Vom Privatkundenmarkt hat man weitgehend auf Business-to-Business umgestellt und die Hotellerie für sich gewonnen. „Mit Corona war das nicht gerade die beste Entscheidung“, sagt Julian Reitze rückblickend, „jetzt schlägt es aber voll zu. Mittlerweile sind wir bei großen Ketten gelistet.“ Auch von Kooperationen mit Nachhaltigkeitsorganisationen und großen Einkaufsgesellschaften wird berichtet, Privatleute können den Onlineshop nutzen. Zudem verkauft Rezemo die patentierte Holzkapsel auch an andere Röstereien.

Eine erste Zusammenarbeit im Bereich Landwirtschaft gibt es

Weitere Patente sind angemeldet. Die Gründer haben neue Branchen im Blick. „Es war für uns klar: Wenn das eine mal gesetzt ist, wollen wir auch in andere Bereiche gehen“, erklärt Stefan Zender. Eine erste Zusammenarbeit im Bereich Landwirtschaft gibt es – auch dort fällt stets viel Plastik an –, außerdem wird laut der Rezemo-Geschäftsführer ein bekannter Kosmetikhersteller bald Produkte in Gläsern plus nachhaltigem Schraubverschluss auf den Markt bringen.

Seit dem Sommer ist der komplette Rezemo-Betrieb, inklusive Produktion, Forschung und der acht Mitarbeiter, in Bernhausen. In Waiblingen war es dem Start-up zu eng für die neue Produktionsanlage geworden, und Filderstadt habe viele Vorteile. Die ÖPNV-Anbindung sei gut, auch die Lage zur Autobahn, zudem weise der neue Standort die nötige Bodentraglast für die Maschinen auf. „Wir investieren nach wie vor sehr stark“, sagt Stefan Zender. Er und sein Kompagnon sprechen von einem siebenstelligen Bereich. Der Umsatz sei ebenfalls stark steigend, reiche aber noch nicht, um alle Kosten zu decken. Das Ziel für 2023: beim Umsatz erstmals über einer Million Euro liegen. Bereits Mitte Januar sprechen die beiden Chefs schon von einer dreistelligen Wachstumsrate im Vergleich zum Januar des Vorjahres. „Es hat sich gut angelassen“, sagt Julian Reitze, „wir versuchen weiterhin, in der Geschwindigkeit zu wachsen.“