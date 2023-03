1 Ursache des Vorfalls in Morriston ist vermutlich eine Gasexplosion. Foto: dpa/Ben Birchall

Bei einer Explosion in Wales ist ersten Berichten eine Person ums Leben gekommen. Es handelte sich offenbar um eine Gasexplosion.















Bei einer schweren Detonation in Wales sind zwei Häuser zerstört und weitere Gebäude stark beschädigt worden. Drei Verletzte seien in Kliniken gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Am Abend berichteten mehrere Medien unter Berufung auf die Polizei, dass eine vermisste Person tot geborgen worden sei.

Ursache des Vorfalls in Morriston, einem Vorort der Stadt Swansea, sei vermutlich eine Gasexplosion, twitterte der Gemeinderat Rob Stewart.

Die Behörden riefen den Notfall aus. Drohnenfotos zeigten starke Zerstörungen und Trümmerteile auf einer Straßenkreuzung. Der örtliche Fußballclub Morriston Town bot seine Hilfe an. Anwohner erhielten kostenlos heiße Getränke und könnten sich in den Vereinsräumen aufwärmen, hieß es.

Erst in der vergangenen Woche hatte es in Stuttgart einen ähnlichen Fall gegeben. Vermutlich eine Gasexplosion zerstörte ein Haus im Stadtteil West. Eine Frau starb bei dem Unglück. Eine Mutter, ein Vater und ihre beiden Kinder retteten sich aus den Trümmern.