Streik in Stuttgart Zum Frauentag bleiben viele Kitas zu

Der Tarifkampf geht weiter. Schwerpunkte der Arbeitsniederlegungen am Mittwoch, 8. März, sind die überwiegend von Frauen getragenen Berufe in Kitas, in der Pflege, in Kliniken und in der Verwaltung. Auch Bäder könnten geschlossen bleiben.