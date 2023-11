Designmesse „Schöne Bescherung“ in Stuttgart: Der Weihnachtsmarkt für Designfans

15 Die Vasen von der Firma Dennismaass aus Ludwigsburg werden in Baden-Württemberg entworfen und produziert. Foto: G/dennismaass.de

Auf der Design-Weihnachtsmesse in der Phönixhalle im Hallschlag präsentieren sich am Samstag und Sonntag rund 100 Ausstellende, kleine Manufakturen, Start-ups, aus der Region stammend und von außerhalb, etwa aus Frankreich oder Portugal. Die Verkaufsplattform atmet übrigens den Geist der Designmesse Blickfang, deren Veranstalter zeichnen für die „Schöne Bescherung“ verantwortlich. Die Messe ist aber eine eigenständige Veranstaltung und hat sich in den letzten Jahren als Termin vor dem Fest und als Alternative zum eher konventionellen Angebot des Weihnachtsmarktes in der City gut etabliert.

Keine Massenware

In der Phönixhalle richtet sich die Weihnachtsmesse auch dieses Jahr wieder an alle Kunden mit einem Sinn für Qualität und individuelles Design jenseits der Produktlinien der Massenanbieter. Wie bei der großen Schwester Blickfang stehen die Macher direkt am Stand, sie geben Einblicke in ihre Arbeitsweise und erzählen die Geschichte hinter den Produkten.

Das Angebot umfasst Wohnaccessoires wie Porzellan, Leuchten und Heimtextilien, Modeaccessoires und Schmuck, Bücher und Kulinarisches sowie Geschenke für Kinder. Mit dabei sind unter anderem Designlabels aus Stuttgart und der Region: so etwa panakeea aus Korntal-Münchingen, die Biokosmetik anbieten; die Ludwigsburger Vasen-Manufaktur denismaass oder auch die Taschenmacher von Sii-Bags aus Stuttgart. Nach Angaben der Veranstalter findet sich für jeden Geldbeutel etwas im Angebot.

Designmesse „Schöne Bescherung“

Messe

„Schöne Bescherung“ findet am Samstag, 2. Dezember, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 18 Uhr statt, und zwar in der Phoenixhalle im Stuttgarter Römerkastell, Naststraße 43-45. Eintritt: Tageskarte 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.