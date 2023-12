Der Trumpf-Laser in Ditzingen: Jahresrückblick: Das war die längste Geburtstagskerze der Welt

Der Trumpf-Laser in Ditzingen

1 Der Laser von Trumpf: Über die Aktion sprach 2023 die ganze Region. Foto: Andreas Rosar

Zehn Kilometer hoch, noch aus 80 Kilometern sichtbar: Die Firma Trumpf ließ sich zum 100-jährigen Bestehen etwas ganz Besonderes einfallen. Wir blicken zurück auf das Jahr 2023.











Link kopiert

So einige Bürger der Region hatten sich im Sommer gefragt: Dieser grüne Lichtstrahl, was mag das bloß sein? Außerirdische? Ein Suchscheinwerfer? Gar irgendetwas ganz anderes? Die Auflösung kam von der Ditzinger Firma Trumpf. Der Laser-Spezialist feierte mit der Aktion Anfang August sein 100-jähriges Bestehen und deklarierte den Strahl als „längste Geburtstagskerze der Welt“. Damit hatte das Unternehmen wahrscheinlich nicht unrecht: Bei gutem Wetter schoss der Laser zehn Kilometer in die Höhe und war aus bis zu 80 Kilometern Entfernung noch zu sehen.