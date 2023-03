6 Bei der Rosenvergabe gibt es für David eine Überraschung. Foto: RTL

Auch in der dritten Folge heißt es für den Stuttgarter Bachelor David Jackson wieder Abschied nehmen von einigen Kandidatinnen. Doch eine Frau kommt ihm bei der Rosenvergabe zuvor.















Die dritte Folge von „Der Bachelor“ auf RTL startet ungewöhnlich: Junggeselle David aus Stuttgart bittet schon früh am Morgen um ein Einzeldate – doch bei seiner Auserwählten fließen die Tränen. Lisa M. aus Potsdam scheint alles andere als begeistert über die Einladung in die Villa des 32-Jährigen zu sein. „Ich habe schlecht geschlafen“, lautet ihre Begründung. Bei den anderen 16 Kandidatinnen stößt ihr Verhalten auf wenig Verständnis. Doch als sie schließlich in der Villa ankommt, ist die schlechte Laune schnell vergessen. Bei gemeinsamen Yogaübungen und anschließendem Müsli knüpfen die beiden an ihre Gespräche aus der Vorwoche an. Dabei steht wieder das Thema Familienplanung im Vordergrund – und die beiden erkennen weitere Gemeinsamkeiten. Im Pool kommen sie sich schließlich näher – doch es bleibt bei einer innigen Umarmung.

Anschließend wird kurz erklärt, dass Lisa R. inzwischen „aus familiären Gründen“ die Villa der Frauen verlassen musste. Ob die Kandidatin wieder in die Sendung zurückkehrt, bleibt offen. Ihr etwas mysteriöses Verschwinden wird nicht weiter thematisiert.

Fragebogen entscheidet über das nächste Date

Für das nächste Date hat sich der Bachelor „etwas besonderes“ einfallen lassen. Anhand eines von ihm erstellten Fragebogens will er herausfinden, mit welchen drei Kandidatinnen er die meisten, und mit welchen dreien er die wenigsten Gemeinsamkeiten hat. Diese werden zum Date eingeladen, um zu erörtern, ob Gemeinsamkeiten oder Gegensätze für eine Beziehung wichtig sind.

Die Kandidatinnen grübeln, was David wohl mit hintergründigen Fragen wie „Chamäleon oder Papagei?“, herauszufinden versucht. (Davids Antwort: „Ich würde gerne fliegen können – deshalb Papagei.“) Beim gemeinsamen Date mit den sechs Kandidatinnen auf drei verschiedenen Jachten kommt es zu einem Missverständnis, das vor allem Giovanna schwer verunsichert. Denn während David zur Disposition stellt, ob man durch Unterschiede in einer Beziehung vom anderen lernen kann, versteht sie, dass er Gemeinsamkeiten nicht wichtig findet.

In der Nacht der Rosen gibt es eine Überraschung

Auch später in der Villa der Frauen sorgt dieses Thema für Irritation bei den Kandidatinnen. Als David das Missverständnis aufklärt, fühlt sich Giovanna bloßgestellt und droht damit, die Sendung zu verlassen.

Doch in der Nacht der Rosen sind Giovannas Abreisepläne nach einem klärenden Gespräch mit dem Bachelor schnell vergessen. Dafür überrascht ihn eine andere Kandidatin, als er gerade seine Rosen verteilen will. Fiona aus Hamburg kommt ihm zuvor, weil sie nicht findet, dass sie zu David passt und sich deswegen verabschieden möchte. Das hatte David offensichtlich anders gesehen, denn er wollte Fiona eine Rose überreichen. Ihren Rat, diese doch statt dessen einer anderen Frau zu geben, ignoriert er. Erneut müssen – neben Fiona – zwei Kandidatinnen die Koffer packen. Die fußballbegeisterte Maike aus Lingen und die Fitnesstrainerin Manina aus Köln tragen es mit Fassung.

Wie es bei „Der Bachelor“ weiter geht, ist am Mittwoch, 22. März, um 20.15 Uhr zu sehen oder schon eine Woche zuvor auf RTL+.