Kandidatin Saskia sorgt für einen ersten Eklat bei „Der Bachelor“ auf RTL, als sie einen unbedachten Spruch äußert. Wir haben die Reaktionen auf Twitter gesammelt.















Eigentlich hätte es für Kandidatin Saskia die Gelegenheit sein können, David von sich zu überzeugen. Denn Saskia aus Münster ist eine von insgesamt 23 Kandidatinnen, die bei der Datingshow „Der Bachelor“ auf RTL angetreten ist, um das Herz des Junggesellen David aus Stuttgart zu gewinnen. Bei einem Date in einer Strandbar bietet David ihr und ein paar anderen Kandidatinnen Eis an. Darauf reagiert sie spontan mit: „Ich will dich als Schokolade!“ Dass sie sogleich hinterher schiebt: „Das habe ich jetzt nicht gesagt“ kann die Situation nicht mehr retten. Denn der unbedachte Spruch war ganz klar auf Davids Hautfarbe bezogen, dessen Vater US-Amerikaner ist.

Und dann passiert etwas, was man von einem Reality-Format kaum erwartet. David reagiert auf den Spruch mit Aufklärung. Er bittet die Kandidatin um ein Gespräch unter vier Augen und erläutert ihr, dass Alltagsrassismus die Betroffenen auch dann schmerzt, wenn es nicht böse gemeint war. „Vielleicht hast du noch nicht so viel damit zu tun gehabt, aber ich habe einfach schon zu viel Erfahrung mit solchen Geschichten gehabt. Ich habe einfach schon zu viel gelitten“, erklärt er ihr. Die 29-Jährige bestätigt ihm, dass sie als weiße Frau da keine Erfahrung gemacht habe. Am Ende der Folge muss Saskia gehen – auch wenn David ihr beteuert, dass seine Entscheidung nichts mit ihren Äußerungen zu tun hat.

Auch auf Twitter reagieren die Fans der Sendung auf Saskias verbale Entgleisung. Nach der ersten Folge war sie bei manchen aufgrund ihrer direkten Art noch gut angekommen:

Doch nach dem Spruch ist für die meisten klar: Saskia wird das Herz des Bachelors nicht mehr erobern.

Einige Fans äußern auf Twitter Verständnis für die Entscheidung des Bachelors.

In der nächsten Folge des Bachelors kämpfen noch 17 Frauen um die Gunst des Stuttgarters – zu sehen am Mittwoch, 15. März, um 20.16 Uhr auf RTL.