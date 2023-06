1 Neu im Leo-Center: das Outlet des Dekogeschäfts Depot. Foto: Jürgen Bach

Das Outlet des Einrichtungsgeschäfts Depot ist mit dem neuen Standort in Leonberg noch annähernd einzigartig in der Region.















20 Prozent, 30 Prozent, 70 Prozent – dass es im Erdgeschoss des Leo-Centers ordentlich Rabatte gibt, signalisiert ein Meer aus leuchtend roten Schildern, die von der Ladendecke baumeln und so einige Kunden auf ihrem Weg aus dem Einkaufscenter hinaus noch einen Schlenker machen lassen. Die Prozente gibt es allerdings weder wegen eines Ladenschlussverkaufs, noch droht eine weitere Schließung – im Gegenteil. Frisch eröffnet hat das neue Outlet des Deko-Händlers Depot. Zuvor war auf der Ladenfläche im Erdgeschoss des Centers das Bekleidungsgeschäft More & More beheimatet gewesen. Gute Nachricht für Fans von Wohnaccessoires: Die Rabatte wird es hier dauerhaft geben.