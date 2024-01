Demonstrationen gegen rechts: Stuttgart meldet sich zu Wort – am Sonntag auf dem Marktplatz

1 Demo-Plakat am Samstag auf dem Schlossplatz. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Tag zwei der Demonstrationen in Stuttgart für Demokratie und gegen rechts. Auf dem Stuttgarter Marktplatz findet an diesem Sonntag eine weitere Kundgebung statt.











Link kopiert

Nach der Großdemonstration des Aktionsbündnisses „Stuttgart gegen rechts“ am Samstag auf dem Stuttgarter Schlossplatz mit geschätzten 20 000 Teilnehmern steht diesen Sonntag eine zweite große Demokratie-Kundgebung in Stuttgart an. Beginn ist um 15 Uhr auf dem Marktplatz. Die von der Jüdischen Studierenden-Union am Welttag der Migranten und Geflüchteten organisierte Demo steht unter dem Motto „Stuttgart hält zusammen – Demokratie, Vielfalt, Freiheit verteidigen“.

Breite Unterstützung – von Landtagsfraktionen bis zum VfB Stuttgart

Hauptredner ist Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung. Sprechen werden auch Kunst- und Wissenschaftsministerin Petra Olschowski, Detlef Raasch vom Verein Christopher Street Day, Simone Fischer, Beauftragte der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, und die Schulbürgermeisterin der Stadt, Isabel Fezer. Auch die Stimme der Staatsoper wird zu hören sein; für sie spricht der Co-Intendant der Jungen Oper im Nord, Martin Mutschler.

Unterstützt wird die Kundgebung unter anderem auch von den Landtagsfraktionen der CDU, der Grünen, der SPD und der FDP sowie von der Jungen Union. Der VfB Stuttgart bekundete ebenfalls seine Unterstützung. Zusätzlich soll die MHP-Arena am Sonntagabend in Regenbogenfarben erstrahlen.