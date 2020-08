Vorfall in Weilheim an der Teck Hund springt über Zaun und attackiert Spaziergängerin – Mehrere Bisswunden

Eine 35 Jahre alte Frau ist am Mittwochvormittag in Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) während eines Spaziergangs unvermittelt von einem Hund angegriffen und gebissen worden. Das Tier hatte sich von seiner Leine losgerissen und war über einen Zaun auf die Straße gesprungen.