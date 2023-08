1 Zum Mittagessen – es gibt Nudelauflauf, Salat und zum Nachtisch Pudding – kommen die meisten WGler im sonnenlichtdurchfluteten Gemeinschaftsraum zusammen. Foto: Kerstin Dannath

Herr S. bastelt bereits an der Herbstdeko – kleine bunte Drachen aus Holzstäben mit Pergamentpapier als Korpus. Auch ein kleines Mobile will er daraus fertigen. „Das ist für die Frau aus Wuppertal. Die liegt gerade nur im Bett und schaut an die Decke. Dann hat sie wenigstens was zu sehen“, erklärt der Senior. Herr S. sitzt im sonnenlichtdurchfluteten Wohn- und Essbereich der ambulant betreuten Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz im Haus Spitalgartenstraße in Köngen an einem Tisch. Er ist einer von aktuell zehn Bewohnern der alternativen Wohnform, die vor einem Jahr eröffnet wurde. Die beiden Träger, der Krankenpflegeverein Köngen und die Sozialstation Wendlingen, wollen mit dem Angebot die Lücke zwischen ambulanter Pflege zu Hause und stationärer Pflege schließen.

Im September wird die WG erstmals voll belegt sein

Im September ziehen zwei weitere Menschen ein, dann ist die WG zum ersten Mal voll belegt, berichtet Sabine Reichert. Sie leitet die WG. Zwischenzeitlich waren es mal elf Bewohner, zwei Frauen seien aber bereits verstorben – eine davon in ihrem WG-Zimmer. „Unser Start war spannend“, sagt Reichert. Neben der Zimmerbelegung, wie in einer „normalen“ WG werden die Bewohner mit viel Fingerspitzengefühl ausgesucht, der Personalsuche, war auch immer mal wieder was am Haus selbst auszubessern. Reichert hatte zudem nicht damit gerechnet, dass es so schnell einen Sterbefall geben würde. „Aber unsere Gemeinschaft ist daran gewachsen, die Bewohner waren sehr mitfühlend“, sagt die gelernte Krankenschwester.

Betreut wird die WG durch Präsenzkräfte durchgehend über 24 Stunden. Pflegerische und medizinische Versorgung leisten – wie auch beim Betreuten Wohnen im OG – ambulante Pflegedienste. Neben Reichert sind 30 Mitarbeiter im Einsatz, die meisten davon sind Alltagsbegleiter. „Wir haben tolle Leute gefunden.“ In der WG sei es wichtig, auch mal fünfe gerade sein zu lassen: „Jeder Tag hier ist anders und vieles geht nach Bauchgefühl.“ Reichert sind mittlerweile Quereinsteiger fast lieber, wenn sie das Herz am richtigen Fleck haben: „Das Miteinander und der respektvolle Umgang werden großgeschrieben. Wir brauchen hier Menschen, die das aus Überzeugung machen.“

Von den aktuellen Bewohnern hat ungefähr die Hälfte ihre Wurzeln in Köngen, bei den Übrigen hat es meist die Kinder nach Köngen verschlagen, die ihre Eltern nachgeholt haben. Wie die Frau aus Wuppertal, die derzeit nur an die Decke starren kann. Die Mutter von Wolfgang Gautsch kommt indes aus Köngen. Mit ihren 95 Jahren ist sie eine Bewohnerin der ersten Stunde in der Spitalgartenstraße. Davor hat sie 16 Jahre allein gelebt, dann ging es nicht mehr. Mittlerweile komme seine Mutter ohne 24-Stunden-Betreuung nicht mehr aus, sagt Gautsch. Eines der Hauptargumente pro Demenz-WG war für ihn, dass die Menschen – sofern es medizinisch funktioniert – hier bis zum Ende bleiben dürfen: „Der Umzug war nicht leicht für meine Mutter, das wollen wir wenn es geht nicht nochmal zumuten.“

Eingesperrt wird niemand: „Wir sind keine sogenannte ‚geschützte’ Einrichtung, sagt Reichert. „Die Bewohner können kommen und gehen, wie sie wollen.“ Kurzzeitpflegeplätze werden keine vergeben, das würde das Gemeinschaftsgefüge durcheinander bringen. Reichert gibt zu, dass sie in den letzten zwölf Monaten einige Male an ihre Grenzen gekommen ist. Unterschätzt habe sie etwa die Gruppendynamik. Ein Beispiel: In der WG dürfen alle mithelfen, beim Kochen oder im Haushalt. „Am Anfang waren alle Feuer und Flamme in der Küche“, erzählt Reichert – dann habe ein Bewohner angemerkt, warum man eigentlich helfen solle, schließlich zahle man ja für die Unterkunft. Von diesem Argument haben sich dann zeitweise alle WGler überzeugen lassen und saßen lieber in der Sonne, statt Kartoffeln zu schälen.

Für ein Zimmer verbleibt ein Eigenanteil von rund 3000 Euro

Nach allen Abzügen kommen die Bewohner, pro Zimmer auf einen Eigenanteil von rund 3000 Euro. Verglichen mit den durchschnittlichen Kosten für einen Pflegeheimplatz in Baden-Württemberg – laut Statista waren das im Vorjahr 2541 Euro – bewegt sich das durchaus im Rahmen. „Die Betreuung und die zentrale Lage hier sind super. Ein weiteres Plus ist, dass jedes Zimmer eine eigene Nasszelle hat“, sagt Wolfgang Gautsch. Das sei nicht immer so, – so musste sich seine Mutter in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung Toilette und Dusche mit einer anderen Dame teilen.

Wer lebt und arbeitet in der Spitalgartenstraße?

Hausgemeinschaft

Vor rund einem Jahr wurde der 4,8 Millionen teure Neubau eingeweiht. Träger sind der Krankenpflegeverein Köngen und die Sozialstation Wendlingen. Im EG ist eine ambulant betreute Wohngemeinschaft mit zwölf Plätzen für Menschen mit beginnender Demenz untergebracht, im 1. und 2. OG gibt es acht betreute Wohnungen. Im OG befindet sich neben dem Büro des Krankenpflegevereins auch ein großer Veranstaltungsraum.

Ehrenamt

Sabine Reichert, die Leiterin der Demenz-WG, würde sich wünschen, dass sich neben den Angehörigen der Bewohner noch mehr Menschen ehrenamtlich einbringen: „Wir freuen uns über jeden, der ein bisschen Zeit übrighat.“ Der Bedarf sei groß und reicht von Bastel- und Bewegungsangeboten bis hin zu Menschen, die WG-Bewohner bei Spaziergängen begleiten: „Viele WG-Bewohner würden gerne draußen eine Runde drehen, haben aber Angst, dass sie nicht mehr zurückfinden.“ Bei Interesse kann man sich direkt an die Leiterin wenden (reichert@sozialstation-wendlingen.de).