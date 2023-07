1 Auf dem Neckar wurde wegen der Angaben der Frau eine große Suchaktion ausgelöst. (Symbolfoto) Foto: imago images/Aaron Klewer

Ein Zeuge und ein zur Hilfe eilender Radfahrer haben am Montag in Deizisau (Kreis Esslingen) eine Frau aus dem Neckar gerettet. Weil die verwirrt erscheinende Frau angab, dass auch ihre Tochter im Wasser sei, wurde eine größere Suchaktion mit Helikopter und Einsatzkräften gestartet, sagt eine Sprecherin der Einsatzpolizei am Dienstag.

Kurz nach 13 Uhr hatte ein Passant die Schreie der Frau gehört. Ohne lange zu zögern ging der Mann so weit ins Wasser, dass er die Frau greifen konnte. Er nahm ihr dann zunächst einen schweren Rucksack ab, weil dieser die Rettung erschwerte. Dann sah ein Radfahrer, der zufällig an der Stelle vorbeikam die beiden und kam zur Hilfe. Die beiden Männer konnten die Frau an Land ziehen und alarmierten schließlich die Einsatzkräfte, weil die verwirrt erscheinende Frau sagte, ihre Tochter sei ebenfalls noch im Fluss.

Suchaktion wird abgebrochen

Daraufhin starteten Feuerwehr, DLRG und Polizei eine Suchaktion. Neben zwei Streifenwagen rückte auch die Wasserschutzpolizei und ein Helikopter aus. Noch während der Suche ergaben die Ermittlungen jedoch, dass die Frau gar keine Tochter hat und eine zweite Person im Wasser sehr unwahrscheinlich war. Daraufhin wurde die Suche eingestellt.

Zeugen und Helfer gesucht

Die Frau wurde vorsichtshalber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Wie sie in den Fluss gekommen war, ist noch völlig unklar. Die Polizei bittet nun unter der Telefonnummer 07 11/ 21 80 50 10 um Zeugenhinweise und bittet außerdem, den helfenden Radfahrer sich zu melden.