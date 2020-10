1 Jürgen Maier ist Krankenhaushygieniker am Klinikum Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin Foto:

Welche Corona-Regeln sind nach wie vor wichtig? Krankenhaushygieniker Jürgen Maier erklärt die wichtigsten Hygienemaßnahmen, um sich vor dem Virus zu schützen.

Esslingen - AHA ist seit Jahresbeginn nicht mehr nur ein Ausruf der Verwunderung, sondern vielmehr eine unerlässliche Schutzregel in der Pandemie. Vor Kurzem ergänzte Gesundheitsminister Jens Spahn die AHA-Regel (Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten, Alltagsmaske tragen) um weitere Buchstaben: AHAL steht für regelmäßiges Lüften von Räumen, AHAA für das Verwenden der Corona-Warnapp. Doch welche Hygienevorschriften sind nützlich in Zeiten des Corona-Virus? Wir haben mit Jürgen Maier, Krankenhaushygieniker am Esslinger Klinikum, über schützende Maßnahmen gesprochen, die jeder im Alltag anwenden kann.