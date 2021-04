Coronavirus in Stuttgart

1 Andrang beim Testzentrum auf dem Schloss Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Knapp 179 500 Schnelltests hat die Stadt seit Anfang März registriert, aber das sind bei Weitem nicht alle. Betriebe und Heime sind zum Beispiel noch gar nicht erfasst. Und jede Woche kommen immer noch neue Teststellen dazu.

Stuttgart - Die ältere Dame ist etwas niedergeschlagen. Sie will sich auf das Coronavirus testen lassen, zum Beispiel vor einem Friseurtermin, aber sie hat kein Internet. „Leute, die das nicht haben, stehen auf dem Abstellgleis“, ärgert sie sich. Denn bei den meisten Schnellteststellen muss man die Termine online buchen. „Diese Entwicklung ist ganz miserabel“, findet sie. Bei der Stadtverwaltung kennt man das Problem. Immer wieder melden sich Menschen, die Telefon, aber kein Internet haben, mit diesem Anliegen. Deshalb hat man jetzt eine Liste mit Teststellen gemacht, an die sich ältere Menschen ohne Internet auch telefonisch wenden und einen Termin ausmachen können, oder zu denen man ohne Termin zum Testen gehen kann (siehe unten). Diese liegt nun auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bürgertelefons vor, an das sich viele wenden.