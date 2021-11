Coronavirus Israel beginnt am Dienstag mit Impfungen von Kindern ab fünf Jahren

Während in den USA der Impfstoff von Biontech und Pfizer seit Anfang des Monats ab einem Alter von fünf Jahren zugelassen ist, beginnt Israel am Dienstag mit Impfungen von Kindern dieser Altersgruppe. Kanada gab am Freitag grünes Licht für die Impfung.