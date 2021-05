1 Die Gartenmöbel stehen: Christer Belser (Mitte) und sein Team vom Belsers haben für die Gäste alles vorbereitet. Foto: Ines Rudel

Die Gastronomie im Kreis Esslingen kann eventuell schon nächsten Freitag wieder öffnen. Die Vorfreude einiger Wirte wird jedoch von Sorgen getrübt.

Kreis Esslingen - Zwiebelrostbraten mit Spätzle im Biergarten, Spaghetti beim Lieblingsitaliener, oder doch lieber ein Cappuccino im Café: Fast sieben Monate ist das den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Esslingen verwehrt geblieben. Doch schon bald könnten die Wirte vom Liefer- und To-Go-Geschäft wieder zurück zum normalen Gastronomiebetrieb wechseln. Die Infektionszahlen sinken und am Mittwochabend meldete das Gesundheitsamt erstmals seit Monaten eine Inzidenz von unter 100 im Landkreis Esslingen. Bleiben die Zahlen für weitere fünf Werktage unter dieser kritischen Schwelle, darf sowohl die Außen- als auch die Innengastronomie zwischen 6 Uhr und 21 Uhr ihre Türen öffnen. Es hört sich fast zu schön an, um wahr zu sein, aber tatsächlich gibt es bei einigen Wirten im Kreis Esslingen auch große Zweifel. „Es sind so viele Auflagen, dass es mich echt ein bisschen ärgert“, sagt etwa Evita Hamon, die Inhaberin des Café Kauz in Esslingen.