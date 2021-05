Bald kommt (vielleicht) das Leben zurück in die Straßen

1 Weitere Öffnungsschritte deuten sich an. Foto: Ines Rudel

Wenn im Landkreis Esslingen die Corona-Inzidenzwerte weiterhin unter 100 bleiben, hilft das dem Einzelhandel und der Gastronomie. Was aber genau ändert sich?

Esslingen - Nach dem Pfingstwochenende könnte sich neben dem heiligen Geist auch der des Konsums und der Geselligkeit im Kreis Esslingen verbreiten. Am Mittwoch rutschte die Inzidenzzahl erstmals seit 13. März wieder unter die Marke von 100. Laut der Coronaverordnung des Landes muss die Zahl an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dieser Schwelle bleiben, dann können unter anderem Einzelhandel und Gastronomie ein Stück weit aufatmen. So könnte rein theoretisch der kommende Mittwoch im Kreisgebiet zu einem Feiertag der anderen Art werden.