1 Foto: Roberto Bulgrin

Eigentlich war alles geregelt. Letzte Woche sollten die Corona-Schnelltests in Esslingen angeliefert werden, die Feuerwehr sollte sie am Montagmorgen an Schulen, Kitas und Bildungseinrichtungen verteilen. Doch dann trafen die Schnelltests nicht rechtzeitig ein. Da packte die Feuerwehr das brennende Problem selbst an.

Esslingen - Sie kommen erst so richtig auf Touren, wenn es irgendwo brennt. Das ist ihr Job. Das sind sie gewöhnt. Und das ist auch gut so. Denn sie mussten ein ganz besonders brennendes Problem lösen. Die Feuerwehr Esslingen sollte nach den Osterferien die Verteilung von etwa 20 000 Corona-Schnelltests an Schulen und Kitas im Stadtgebiet übernehmen. Doch aufgrund logistischer und organisatorischer Probleme wurden die Schnelltests nicht rechtzeitig angeliefert. Da griffen die Brandbekämpfer zur Selbsthilfe.