1 Die Maske für Kinder in der Schule ist in der Debatte. (Archivbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Erst Ende nächster Woche will die Landesregierung in Stuttgart über mögliche Lockerungen angesichts sinkender Inzidenzen entscheiden. Das ist viel zu spät. Jetzt muss die Maskenpflicht für Kinder fallen, kommentiert Christoph Link.

Stuttgart - An dem Tag, als man in Baden-Württemberg die Maskenpflicht für Grundschüler eingeführt hat, lag die Inzidenz landesweit bei über 100. Es war der 22. März, und in zwei Kreisen lag die Zahl der Neuinfektionen sogar bei über 200 pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen. Das Bild hat sich nun aufgehellt. Landesweit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz, ist jetzt bei knapp 24, in drei Kreisen unter zehn.