Foto: /Christian Ohde via www.imago-images.del

Die Corona-Regeln machen den Arbeitsgerichten in Baden-Württemberg zu schaffen. Seit Ausbruch der Pandemie werden an die 1000 Fälle dort behandelt – weniger als zunächst befürchtet. Allerdings könnte 3G am Arbeitsplatz für einen stark erhöhten Aufwand sorgen.