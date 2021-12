1 Amtsleiter im Rathaus, Räte und Rätinnen sowie Publikum zuhause vor dem PC– so läuft in Aichwald Gemeinderat ab. Foto: Roberto Bulgrin

Infolge der Infektionslage werden Hygiene-Regeln in Gemeinderatssitzungen verschärft. Mit digitalen Beschlüssen hadern viele Kommunen im Kreis Esslingen aber.















Link kopiert

Kreis Esslingen - Die vorab in einem Video aufgezeichnete Haushaltsrede des Bürgermeisters hat keinen Ton. Erst nach einigen Neustartversuchen können die Gemeinderatsmitglieder und die Bürgerinnen und Bürger am Bildschirm zuhause hören, was Andreas Jarolim zu sagen hat. Am vergangenen Montag ist die Gemeinde Aichwald wieder auf den digitalen Sitzungsbetrieb umgestiegen. Die wenigen Minuten Verzögerung werden ruhig hingenommen. Schließlich ist das Gremium an kleine technische Schwierigkeiten gewöhnt – bereits seit vergangenem Winter trat der Gemeinderat rund ein halbes Jahr lang nur per Videokonferenz zusammen. So stringent haben das die wenigsten Kommunen im Kreis Esslingen gehalten, aus unterschiedlichen Gründen.