Rathaus verzeichnet unterm Strich ein Plus

Finanzen in Aichwald

1 Die Sanierung der alten Sporthalle in Schanbach ist das größte Investitionsprojekt, das die Gemeinde für 2022 plant. Foto: Roberto Bulgrin

Das Aichwalder Rathaus geht dank sprudelnder Steuereinnahmen für den Haushalt 2022 von einem positiven Ergebnis aus. Die Gemeinde soll trotz großer Investitionen schuldenfrei bleiben.















Link kopiert

Aichwald - Gestalten, ohne dabei finanziell über die Strenge zu schlagen: Das möchte die Gemeindeverwaltung Aichwald nach Darstellung von Bürgermeister Andreas Jarolim im kommenden Jahr. In der coronabedingt digitalen Gemeinderatssitzung an diesem Montag hat er dem Gremium den Etatentwurf der Rathausmannschaft präsentiert. „Wir haben es geschafft, den Haushalt solide und zukunftsorientiert aufzustellen“, warb Jarolim in seiner zuvor auf Video aufgezeichneten Rede.