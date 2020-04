1 Susanne Klaus mit ihren Teilnehmern. Viele davon kennen sich schon, die Stimmung ist locker. Foto: oh

Susanne Klaus aus Notzingen bietet Lachyoga an. Da das aufgrund der Corona-Pandemie gerade nicht persönlich geht, lacht sie mit ihren Teilnehmern per Videochat.

Notzingen - Es ist Mittwochabend, 18 Uhr. Ich logge mich über die Homepage der Stuttgarter Lachschule in den virtuellen Lachyoga-Kurs von Susanne Klaus ein. Als Beobachterin vor allem, Lachyoga ist für mich absolutes Neuland und zugegebenermaßen noch mit gewissen Hemmungen verbunden.

Nach und nach erscheinen die Kursteilnehmer auf dem Bildschirm. Man kennt sich, die Stimmung ist von Anfang an locker. Da kann es auch schon losgehen mit den Atem- und einfachen pantomimischen Bewegungsübungen, die im Stehen oder Sitzen ausgeführt werden. Das Lachen wird dazu eingebaut – mal zurückhaltender, mal gesteigert. Zum Schluss wird entspannt. „Wir Lachyoga-Trainer sind keine Clowns, das ist wichtig. Es geht nicht um das durch Humor ausgelöste Lachen, sondern um das gemeinsame Lachen als eine Übung“, erklärt Susanne Klaus, die zudem auch Yoga-Lehrerin ist.

Und am Ende der 45 Minuten ist der Effekt tatsächlich da: der Kopf ist frei, die Stimmung gelöst. Die Notzingerin bietet ihre Kurse gerade täglich online an, da die regulären Kurse aufgrund von Corona derzeit nicht möglich sind. „Gerade in diesen Zeiten hilft Lachyoga den Menschen aber sehr dabei, nicht in ein Stimmungsloch zu fallen und das Immunsystem nachhaltig zu stärken“, weiß Susanne Klaus. „Ich sehe oft, wie viele Menschen Ängste haben und betrübt sind. Und wie viel Unsicherheit aktuell herrscht.“ Zehn bis 15 Minuten Lachyoga seien fürs Herz-Kreislaufsystem ebenso effektiv wie eine halbe Stunde joggen, erfahre ich. Erstaunlich.

Dazu tue es einfach gut, bestätigen etwa die Kursteilnehmer Kathrin Schlecht und Thomas Berger, man könne Alltagsstress und -sorgen einfach mal ausblenden und sich wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Gerade auch in Zeiten von Corona, die für viele etwas Beängstigendes hätten, sei das umso wichtiger. „Man wird entspannter, gelassener“, erzählt Kathrin Schlecht, die normalerweise die Kurse in Stuttgart besucht und sich selbst zur Trainerin ausbilden ließ. Thomas Berger kommt aus Waiblingen, wurde über seine Frau aufs Lachyoga aufmerksam und ist seit 2018 mit von der Partie. „Ich bin beruflich sehr eingespannt, da freut man sich richtig auf den Ausgleich. Das ist eine schöne Entspannung und ich lache sowieso sehr gerne.“ Theoretisch könne jeder die Übungen auch allein zuhause oder im Freien machen, „in der Gruppe ist es aber definitiv einfacher und macht noch mehr Spaß. Einfach mal ausprobieren“, so sein Tipp.

Susanne Klaus selbst ist 2004 aus „purer Neugier“ zum Lachyoga gekommen, wie sie erzählt. Ursprünglich wollte sie Yoga als Ausgleich zum anspruchsvollen und oft stressigen Job anfangen - „um einfach den Kopf zwischendurch wieder frei zu bekommen“. Die gebürtige Kölnerin arbeitete als Personal- und Finanz-Managerin in einem Unternehmen. „Durch Zufall habe ich in einem VHS-Heft Lachyoga entdeckt und dachte mir: Lachen würde dir auch mal wieder gut tun.“ Anfangs sei sie mit gemischten Gefühlen zum Kurs gegangen, war dann aber schnell mit dem Lachvirus infiziert.

Weil es in der Umgebung kein regelmäßiges Angebot gab, wurde Susanne Klaus selbst aktiv, besuchte einen weiteren Kurs, machte die zweitägige Lachyoga-Ausbildung und gründete schließlich 2005 die Stuttgarter Lachschule. Seit 2011 ist sie hauptberuflich mit dem Thema Lachen und positive Emotionen im Großraum Stuttgart und darüber hinaus unterwegs und bildet auch selbst Lachyoga-Trainer aus. Mittlerweile sei Lachyoga ein richtiger Trend geworden: „Das ist für jede Altersgruppe geeignet und der positive Effekt zeigt sich bereits nach kurzer Zeit.“ Kinder täten sich aufgrund ihrer Unbeschwertheit anfangs sicher leichter, „als Erwachsener muss man das wieder lernen.“ Ihre Kirchheimer Gruppe trifft sich seit 2017 im Garten der Familienbildungsstätte. „Dadurch, dass wir bei jedem Wetter draußen sind, wird gleichzeitig das Immunsystem gestärkt“, sagt Susanne Klaus. Eine halbe Stunde wird jeweils Montagvormittags gemeinsam gelacht. „Das ist direkt ein entspannter Start in die Woche.“ In den letzten 15 Jahren als Lachyoga-Trainerin hat sie bereits mit über 15 000 Menschen gelacht und dieses gute Gefühl weitergegeben.

Informationen zu den Angeboten von Susanne Klaus und Zugang zu ihren Online-Kursen im Lachyoga gibt es im Internet unter www.stuttgarter-lachschule.de oder auch unter www.lachclub.info