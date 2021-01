1 Auch bei den Impfzentren stehen die Malteser in der ersten Reihe. Foto: Roberto Bulgrin

Der Malteser Hilfsdienst profiliert sich in der Pandemie-Krise als schnelle Eingreiftruppe. Die Abstrichzentren, die Covid-19-Klinik und der Aufbau der Kreisimpfzentren – an allen Stellen spielen die Malteser eine wichtige Rolle.

Esslingen - „Das eine Lob ist spontan, das andere bestellt. „Ihr macht einen tollen Job. Klasse Organisation, hat alles geklappt wie am Schnürchen“, ruft der Mann, der seine Mutter eben durch das Corona-Impfzentrum des Landkreises geschleust hat, quer über den Parkplatz in der Esslinger Zeppelinstraße. „Die Malteser sind eine wichtige Stütze in unserer Krisenstrategie. Mit ihnen ist es uns gelungen, die Abstrichzentren und die Covid-19-Klinik an der Messe umzusetzen. Beim Aufbau der Kreisimpfzentren haben wir auf die Mithilfe und die Erfahrung der Malteser in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz und der Johanniter Unfallhilfe gesetzt“, sagt der Esslinger Landrat, Heinz Eininger. Ob aus dem Bauch heraus oder wohlüberlegt, dem Geschäftsführer des Malteser Hilfsdienstes, Marc Lippe, geht beides runter wie Öl.