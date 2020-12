1 Volle Stadt. Straßenbild in Esslingen am Montag, zwei Tage vor dem Lockdown. Foto: Roberto Bulgrin

Bevor alles schließt, hauen manche alles noch mal raus, was sie haben: Einkaufen um jeden Preis. Johannes M. Fischer meint in seinem Kommentar: Es geht auch anders. Nur eins geht nicht: „Menschen, die sich jetzt noch infizieren und an Covid-19 sterben, kann man nicht zurückholen.“

Esslingen - Das war absehbar: Gerade in den größeren Einkaufsmeilen kam Weihnachten noch überraschender als in den vergangenen Jahrzehnten. Bevor so gut wie alles schließt, rennen viele Menschen noch mal los und nehmen eine Bad in der Menge – man könnte auch sagen, ein ausgiebiges Corona-Bad. Schuld hat natürlich „die Politik“. Auch wenn es „die Politik“ so gar nicht gibt, eignet sie sich gut als Sündenbock. Erst recht in dieser Krise, die für alle absolutes Neuland ist – auch für die, die Entscheidungen treffen müssen. Zu jedem starken Pro gibt es ein starkes Contra. Deswegen ist es egal, was die Politik veranstaltet, sie macht es immer verkehrt.

Wie wäre es mit einer eigenen Entscheidung?

Allerdings kann auch jeder für sich eine Entscheidung treffen, ohne auf „die da oben“ zu schielen. Die da lauten könnte: Ich gehe in Läden, die nicht überlaufen sind. Ich versuche es zu einer Zeit, in der nicht alle unterwegs sind. Oder: Das Geschenk, das mir noch fehlt, hey, das bastele ich selbst. Ich male ein Bild. Ich schreibe ein Gedicht. Ich verschenke Zeit. Und wenn ich all das nicht schaffe? Dann gebe ich eben ein Versprechen ab: Wenn alles gut ist und wir uns wiedersehen, lassen wir es krachen. Oder machen eine Wandertour. Oder was auch immer.

Es geht auch online

Klar, auch die Einzelhändler dürfen nicht auf der Strecke bleiben. Sie sollten unterstützt werden, wo es nur geht. Und wenn es dann doch etwas ist, was ich nicht selber machen kann, dann reicht vielleicht noch die Zeit, ein paar Bücher oder Kunstwerke online zu bestellen, vorzugsweise bei regionalen Händlern. Briefmarken, Packpapier – auch das geht online. Nur eins geht mit Sicherheit nicht: Menschen, die sich jetzt noch infizieren und an Covid-19 sterben, kann man nicht zurückholen. Nichts ist unwiederbringlicher als der Tod.