1 Das Stadiontor bleibt zu. Foto: /Robin Rudel

Einige Vereine im Landkreis wollten in dieser Woche wieder mit Kindern trainieren, doch dann stieg die Inzidenz.

Esslingen - Ich hätte sie einfach mal Spaß haben lassen.“ Marcel Gröber ist die Enttäuschung anzumerken. Er hatte das Bild schon ganz genau vor Augen: Dienstagabend, Sportplatz Denkendorf, eine kleine Gruppe von 14-Jährigen rennt über den Rasen und kickt gegen den Ball. Ein schönes Bild. Endlich mal wieder kicken. Gröber ist Trainer der C-Juniorenfußballer des TSV Denkendorf. Und er hatte sich vergangene Woche so gefreut, als die neue Corona-Sportverordnung als Folge der Bund-Länder-Beschlüsse Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren im Freien erlaubte. Das Ganze ist jedoch an eine Bedingung geknüpft: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen muss unter 100 je 100 000 Einwohner liegen. Womit (nicht nur) Gröber nicht gerechnet hatte: Im Kreis Esslingen ist der Wert Anfang der Woche wieder über 100 gestiegen. Damit müssen die Nachwuchskicker zu Hause bleiben. Wie schon seit viereinhalb Monaten.