Wetter, Bier und Brauchtum: Infos rund um den Vatertag

1 Männer sind am Vatertag mit einem Einkaufswagen auf einer Wanderung unterwegs Jedes Jahr ziehen am Himmelfahrtstag Männer zum Teil mit Bollerwagen durch Städte, Ortschaften und die Natur und trinken dabei reichlich Bier und Schnaps. Foto: dpa/Thomas Warnack

Die Menschen im Südwesten können sich nach unbeständigem Wetter nun auf viel Sonnenschein einstellen. Gute Neuigkeiten für viele Väter und andere Herren – mit einer Ausnahme. Und: Woher kommt der Vaterstagbrauch an Christi Himmelfahrt?











Nicht nur Väter in Baden-Württemberg können sich an Christi Himmelfahrt, (Donnerstag, 9. Mai) an dem auch der Vatertag gefeiert wird, auf Temperaturen über 20 Grad freuen. Es werde eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken erwartet, prognostizierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Allerdings sind die Bedingungen für manchen Allergiker weniger gut.

Bestes Wander-Wetter

Die Regenjacke können die Menschen im Südwesten also vorerst zu Hause lassen. In tieferen Lagen seien Schauer auszuschließen. „Im Bergland ist es möglich, dass tagsüber ein paar Regentropfen fallen könnten, aber da reden wir von nicht viel“, sagt DWD-Wetterexperte Peter Crouse. Ausflüge stehen also zum größten Teil unter einem guten Stern.

Pollen-Allergiker, aufgepasst!

Für Allergiker könnten die Wetterbedingungen jedoch zu einer Herausforderung werden. „Die Gräser-Saison wird jetzt Fahrt aufnehmen“, so die DWD-Expertin Kathrin Graw. Mittlere Temperaturen, nicht zu starker Wind und kein Regen – mit diesen Bedingungen hätten die Pollen gute Voraussetzungen, sich zu verbreiten. Die Belastung für Allergiker könnte vor allem am Vatertag hoch sein.

„Richtung Wochenende wird es noch einen Tick wärmer“, betont Crouse. Am Freitag (8. Mai) gebe es im Bereich Stuttgart voraussichtlich bis zu 23 Grad, im Oberrheingraben sogar 25 Grad.

Alkoholunfälle am Vatertag vor allem mit dem Rad

Traditionell machen die Männer Christi Himmelfahrt zu ihrem eigenen Feiertag - oft mit reichlich Alkohol. Auto und auch Fahrrad sollten dann aber stehen bleiben. An diesem Tag passieren dreimal so viele Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss wie sonst. Darauf weist die Unfallforschung der Versicherer (UDV) hin.

2022 ging jeder zweite Alkoholunfall am sogenannten Vatertag auf das Konto von Radfahrenden (50 Prozent), zeigt eine UDV-Auswertung von Polizeidaten aus zwölf Bundesländern. Autofahrende haben demnach an diesem Tag knapp vier von zehn Alkoholunfällen verursacht (38 Prozent).

Eine mögliche Erklärung: Viele Menschen hätten weniger Hemmungen, alkoholisiert aufs Rad zu steigen, weil sie das für weniger gefährlich hielten, als sich im Auto hinters Steuer zu setzen, erklärt UDV-Leiterin Kirstin Zeidler.

Unfallrisiko steigt

Doch egal, ob Fahrrad oder Auto: Alkohol erhöht das Unfallrisiko für sich selbst und andere. Schon kleine Alkoholmengen senkten Übersicht und Koordinationsfähigkeit im Straßenverkehr deutlich, warnt Zeidler.

Ihr Appell lautet daher: Wer Alkohol trinkt, sollte den öffentlichen Nahverkehr oder Taxen nutzen. Wer Rad oder Auto fährt, sollte nüchtern sein – nicht nur am Vatertag.

Info: Christi Himmelfahrt und Vatertags-Brauchtum

Ursprung

In Deutschland fällt der Männer-, Herren- oder Vatertag auf Christi Himmelfahrt. Seit dem 4. Jahrhundert feiern Christen an diesem Tag den Aufstieg Jesu in den Himmel. Heute wird am 40. Tag nach seiner Auferstehung zu Ostern der Rückkehr des Gottessohnes zum Vater gedacht. Seit dem frühen Mittelalter bitten Gläubige an den drei Tagen vor Himmelfahrt in Prozessionen um eine gute Ernte und Schutz vor Naturkatastrophen. Zudem hat sich bis heute der Brauch erhalten, zum Fest prunkvolle Umzüge zu veranstalten, wie etwa den traditionellen Gymnicher Ritt in Erftstadt bei Köln.

Herrentouren

Schon im Mittelalter und in der frühen Neuzeit geht der religiöse Hintergrund oft verloren. Schon damals wird ordentlich gezecht. Im späten 19. Jahrhundert kommen die ersten „Herrentouren“ aufs Land in Mode, Frauen sind nicht dabei. Im «Volksblatt» aus Österreich wird 1967 den Vätern für den Tag sogar wärmsten empfohlen: „Eine Sonntagsfahrt im Auto, bei der niemand ein Wort dreinredet.“

Gesetzlicher Feiertag

Seit 1934 ist Christi Himmelfahrt in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag - allerdings mit einer Lücke zu DDR-Zeiten: Mit Einführung der generellen Fünf-Tage-Woche im Sommer 1967 wird im Osten etwa neben Ostermontag und dem Tag der Befreiung auch Himmelfahrt gestrichen. Erst im letzten DDR-Jahr 1990 führt der Ministerrat den Feiertag wieder ein.

Variante Vatertag

Wie der Muttertag hat auch der Vatertag seine Wurzeln in den USA. Stark macht sich dafür Anfang des 20. Jahrhunderts eine Frau: Sonora Smart Dodd aus Spokane im Bundesstaat Washington will mit einem besonderen Tag ihren Vater ehren, der nach dem frühen Tod der Mutter sechs Kinder allein großzieht. Zum ersten Mal wird der Tag 1910 begangen, seit 1972 steht er jährlich am dritten Sonntag im Juni im US-Kalender. Wie beim Muttertag ist der kommerzielle Gedanke mit von der Partie. Schon früh gibt es Zeitungsreklame, die besonders auf Geschenke für den Mann abzielt. Über den wirtschaftlichen Aspekt wird der Vatertag auch in Europa populär.

Brauch und Bauch

Dass Bier nicht unbedingt etwas für die schlanke Linie ist, das ist bekannt. Eine kleine Flasche Pils hat 140 Kalorien und damit etwa genauso viel wie Cola. In der alkoholfreien Variante lässt sich beim Bier etwas Energiezufuhr sparen, da sind es nach Angaben der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein noch etwa 80 Kalorien pro 0,33-Liter-Flasche. Apropos Alkohol: Bei feucht-fröhlichen Herrentags-Ausflügen sollten Auto oder Fahrrad besser zu Hause bleiben. Es gibt jedes Jahr an Christi Himmelfahrt mehr Unfälle unter Alkoholeinfluss als an vergleichbaren Tagen.