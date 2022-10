1 Mitreißende Freude am Singen: das A-cappella-Ensemble Onair Foto: privat

Singen ist ihre Leidenschaft: Mehr als 9000 Sängerinnen und Sänger engagieren sich in den 76 Mitgliedsvereinen des Chorverbands Karl Pfaff – viele frönen ihrem Hobby ein Leben lang. „Es ist die Freude an der Musik, es ist aber auch das soziale Miteinander, das viele zur Mitwirkung in Chören motiviert“, weiß Ellen Strauß-Wallisch. Die musikalische Leiterin der Chorverbandsjugend hat schon vielen Ensembles ihren Stempel aufgedrückt, als Musikpädagogin begeistert sie Kinder und Jugendliche, und wenn es darum geht, neue Konzepte zu entwickeln, ist sie um kreative Ideen nie verlegen. Am Wochenende setzt sie mit dem Chorverband ein Highlight: Das international renommierte A-cappella-Ensemble Onair kommt am Samstag und Sonntag in den Landkreis – am ersten Tag gibt es Workshops, am Sonntag ist ein Auftritt mit einem Projektchor im Esslinger Neckar-Forum geplant.

Manche hat die Coronazeit nur noch mehr beflügelt

Corona hat vielen Chören mächtig zugesetzt. Proben mussten ausfallen, Auftritte wurden gestrichen, das soziale Miteinander hat gelitten. „Dabei ist genau diese Gemeinsamkeit in solchen Zeiten umso wichtiger“, sagt Ellen Strauß-Wallisch. Was sie besonders gefreut hat: „Viele Vereine und Ensembles sind in der Coronazeit über sich hinaus gewachsen, haben neue Formate entwickelt und versucht, möglich zu machen, was nur ging. Manche gaben sogenannte Fensterkonzerte mit ganz viel Abstand, andere zogen durch die Straßen und machten mal hier und mal da für ein kurzes musikalisches Intermezzo Halt.“ Mittlerweile ist vieles wieder möglich, doch Ellen Strauß-Wallisch weiß: „Wir müssen weiter vorsichtig sein, um größtmögliche Sicherheit zu bieten. So testen sich die Mitglieder des Projektchors vor jeder Probe.“

Manche hat die Coronazeit nur noch mehr beflügelt, ihre Freude am Singen zu leben – andere wollen erst wieder neu motiviert werden. Und auch da tut der Chorverband Karl Pfaff allerhand, etwa mit dem Projekt „Tschakka – singen macht stark“, das gemeinsames Singen in den Alltag Tausender Schülerinnen und Schüler im Landkreis integriert. Oder mit einem eigens gegründeten Projektchor, an dem sich mehr als 150 Sängerinnen und Sänger im Alter zwischen 18 und über 60 Jahren beteiligen. „Es ist toll, zu sehen, wie die Liebe zur Musik die Generationen verbindet“, sieht Ellen Strauß-Wallisch ein erstes Ziel bereits erreicht.

Konzert am Sonntag ist der Höhepunkt des Chor-Wochenendes

Der Projektchor wird auch eine tragende Rolle spielen, wenn der Chorverband Karl Pfaff am kommenden Wochenende das Berliner Vocalensemble Onair in Esslingen begrüßt. Unter der kundigen Anleitung der Profis können hiesige Sängerinnen und Sänger am Samstag, 29. Oktober, in diversen Workshops an ihrer Performance feilen. Da werden ganz unterschiedliche Aspekte beleuchtet – etwa das sogenannte Blending, mit dessen Hilfe das blinde Verständnis der Sängerinnen und Sänger untereinander gefördert wird. Oder das Beatboxen, mit dem sich Schlagzeug- und andere Perkussionsrhythmen mit Mund, Nase und Rachen imitieren lassen. „Das ist eigentlich eher unter jungen Leuten beliebt“, erklärt Ellen Strauß-Wallisch. „Umso schöner ist es, wenn auch Ältere daran ihren Spaß haben.“

Höhepunkt des Wochenendes mit Onair ist dann am Sonntag, 30. Oktober, ein Konzert mit Onair und dem Projektchor des Chorverbands, das um 18 Uhr im Esslinger Neckar-Forum beginnt. „Das wird ein unglaubliches Erlebnis für unsere Sängerinnen und Sänger, aber auch fürs Publikum“, ist Ellen Strauß-Wallisch sicher: „Das wird ein vokales Bühnenspektakel, das man so noch nicht erlebt hat – eine A-cappella-Show mit der Musik von Pop-Ikonen wie Pink Floyd, Led Zeppelin, Prince, Michael Jackson, Depeche Mode, Queen, Whitney Houston, Coldplay oder Linkin Park. Onair covert diese Songs nicht einfach, sondern arrangiert und inszeniert die Originalversionen auf kreative und überraschende Art und Weise neu und schafft damit viele begeisternde und berührende Momente. Das wird vielen Lust machen, selbst mit dem Singen anzufangen.“