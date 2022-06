1 Passagiere in Köln stehen Schlange am Flughafen. In Nordrhein-Westfalen haben bereits die Sommerferien begonnen. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Das Chaos an den Flughäfen nervt. Nicht der Staat, sondern die Branche ist gefordert, es zu beseitigen, kommentiert Thorsten Knuf.















Wer mit dem Flugzeug verreisen will, braucht gute Nerven. Die Corona-Pandemie hat die Luftfahrt in Europa in eine schwere Krise gestürzt. Und jetzt, wo die Menschen wieder reisen, fehlt es an allen Ecken und Enden an Personal. Die Folgen sind annullierte Flüge und lange Schlagen – beim Check-in, bei den Sicherheitskontrollen, bei den Gepäckdiensten.