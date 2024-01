Cem Özdemir spricht vor Bauern in Ellwangen: Wie Özdemir die Bauern überzeugen will

6 Cem Özdemir bei einer Bauernkundgebung beim Kalten Markt in der Stadthalle von Ellwangen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Keine leichte Aufgabe für Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir in Ellwangen, der bei einer Bauernkundgebung eine Rede hält. Er sei schon ein Schaffer, hieß es hinterher im Publikum – und irgendwie auch „eine arme Sau“.











Ellwangen ist nicht gerade ein Mekka für Politiker der Grünen. Mit sechs Mitgliedern ist die Gemeinderatsfraktion gerade einmal halb so groß wie die der CDU, und als Parteivorsitzende Ricarda Lang im Sommer vor zwei Jahren vorbeikam, da wurde sie von aufgebrachten Menschen so bedrängt, dass man sie durch den Hinterausgang eines Lokals in Sicherheit bringen musste. Es ist also alles andere als ein Heimspielort, den sich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir da ausgesucht hat, um zu den Bauern zu sprechen. Wobei im Augenblick kaum ein Politiker ein Heimspiel hat, wenn er auf Bauern trifft. Fast keiner, doch dazu später mehr.