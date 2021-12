Carsharing in Denkendorf

1 Nico Söll (links) und Bürgermeister Ralf Barth nehmen das Carsharing-E-Auto in Betrieb. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Als Teil des kommunalen Elektromobilitätskonzepts wurde in der Lenaustraße in Denkendorf eine Ladesäule für Elektroautos installiert. Dort kann ab sofort auch ein E-Auto ausgeliehen werden.















Link kopiert

Denkendorf - Die Elektromobilität soll in Denkendorf vorangetrieben werden. Deshalb hat die Gemeinde vor gut einem Jahr ein Elektromobilitätskonzept erstellt, das nun nach und nach umgesetzt wird. Zu den kurzfristig realisierbaren Schritten gehört neben E-Ladestationen der Aufbau eines Carsharing-Angebots mit Elektrofahrzeugen. In der Lenaustraße am Parkplatz bei der Sporthalle, wurde jetzt eine weitere öffentliche E-Ladesäule mit zwei Ladepunkten installiert. Betrieben wird sie mit Ökostrom aus dem Schwarzwald, der komplett aus Wasserkraft gewonnen wird.